Mercredi 4 décembre 2019 15:55

Les grillades sont des mets délicieux appropriés pour plusieurs différents événements. Si vous ne savez pas quelle recette suivre, en voici quelques-unes. Recette de grillade de porc Pour réaliser la recette il faut : 650 g de porc, 4 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 citrons, une gousse d’ail, une racine de gingembre, du sel et du poivre. Elle sera parfaitement réalisée sur le barbecue argentin. Epluchez et râpez le gingembre et l’ail. Badigeonnez la viande de cette mixture et ajoutez-y le sel et le poivre. Versez-y l’huile et le jus des deux citrons. Piquez la viande à l’aide d’un...